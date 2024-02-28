Компания Apple решила отменить свои планы по созданию электромобилей и перенаправить сотрудников, работавших над этим проектом, в подразделение искусственного интеллекта (ИИ). Это решение было принято в связи с тем, что спрос на ИИ значительно превышает спрос на электромобили.

По сообщениям, компания Apple решила отменить свои планы по разработке электромобилей (EV) после почти десятилетия спекуляций вокруг этого проекта. Компания, известная своей скрытностью, никогда официально не подтверждала инициативу, в которой участвовало около двух тысяч сотрудников. По данным Bloomberg, многие из сотрудников проекта будут переведены в подразделение искусственного интеллекта (ИИ) Apple. Команда, работавшая над автомобилем Apple, называемая группой специальных проектов в рамках Project Titan генерального директора Тима Кука, изначально ставила перед собой цель создать полностью автономное транспортное средство, но до ее реализации было еще далеко.

Рэй Ванг, генеральный директор консалтинговой компании Constellation Research из Кремниевой долины, назвал это решение разумным и долгожданным, отметив, что спрос на электромобили не так велик, как на технологии искусственного интеллекта, которые в настоящее время переживают значительный рост.



По данным исследовательской компании Counterpoint, пока Apple диверсифицирует свои предложения, выходя за рамки iPhone и компьютеров, включая такие проекты, как недавно выпущенная гарнитура виртуальной реальности Vision Pro, рынок ИИ для потребительской электроники быстро растет. С другой стороны, рынок EV столкнулся с проблемами, включая высокую стоимость заемных средств, что привело к замедлению спроса и конкурентному давлению среди основных игроков.



Другие автомобильные гиганты, такие как Ford и General Motors, также скорректировали свои планы по производству EV, а производитель электрических грузовиков Rivian объявил об увольнениях и стагнации роста производства. Кроме того, Tesla, возглавляемая Илоном Маском, столкнулась со слабым ростом продаж, что привело к снижению цен и усилению конкуренции, особенно со стороны китайских конкурентов.



Сам Илон Маск отреагировал на сообщения о сворачивании компанией Apple своего проекта по производству электромобилей с помощью эмодзи на социальной медиаплатформе X, что свидетельствует о признании и, возможно, намеке на забаву или пренебрежение.