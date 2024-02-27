Высокий спрос на чипы Nvidia, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), способствовал значительному росту рыночной стоимости компании, достигшей отметки в 2 триллиона долларов.

Компания Nvidia, производитель чипов из Кремниевой долины, достигла рыночной стоимости в 2 триллиона долларов, что стало важной вехой в ее стремительном росте и превращении в одну из самых дорогих компаний в мире.

Акции Nvidia выросли более чем на 4% на утренних торгах в пятницу после сильного отчета о прибылях, хотя позже они немного отступили. Замечательные результаты компании обусловлены растущим спросом на ее чипы, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ). В прошлом году оборот Nvidia превысил 60 миллиардов долларов, и генеральный директор Дженсен Хуанг отметил "всплеск" спроса по всему миру.

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Изначально компания Nvidia была известна своими графическими чипами для игр, но теперь она расширила свои предложения, добавив в них функции, предназначенные для машинного обучения, и укрепила свои позиции в качестве лидера в области технологий ИИ.



Рыночная стоимость Nvidia, занимающей четвертое место в списке самых дорогих публичных компаний мира, удвоилась менее чем за год, достигнув отметки в 2 триллиона долларов. Ее акции значительно выросли в цене, утроившись за последний год. Недавний отчет о прибылях компании не только способствовал ее собственному росту, но и подстегнул более широкое рыночное ралли, что свидетельствует об уверенности инвесторов в дальнейшем росте технологий искусственного интеллекта.

Широкое распространение ИИ в различных отраслях свидетельствует о значительном переломе, поскольку предприятия все чаще используют решения на базе ИИ для решения различных задач, от проектирования автомобилей до анализа данных.