Космический аппарат Odysseus успешно приземлился на Луну и передал новые снимки лунной поверхности. Однако связь с аппаратом оказалась сложной, возможно из-за трудностей при посадке.

Космический аппарат Odysseus передал новые снимки, сделанные во время напряженного сближения с лунной поверхностью. В четверг он успешно приземлился на Луну, став первым американским аппаратом, которому это удалось со времен "Аполлона".

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Компания Intuitive Machines, создавшая Odysseus, поделилась этими первыми, немного зернистыми изображениями в понедельник утром. Первоначально компания рассчитывала получить первые снимки вскоре после посадки, но связь оказалась сложной.

По словам представителей Intuitive Machines, команда миссии подозревает, что Odysseus мог столкнуться с трудностями при посадке, возможно, опрокинулся и уперся в скалу, что могло повлиять на ориентацию его антенн.

В недавнем обновлении компания также сообщила, что потеря связи с Odysseus произойдет во вторник, раньше, чем ожидалось.

"Контролеры планируют собирать данные до тех пор, пока солнечные панели аппарата не перестанут освещаться солнечным светом", - заявили в компании. Исходя из положения Земли и Луны, связь с "Одиссеем" прекратится к утру вторника.

Это означает, что Odysseus проработает на лунной поверхности менее пяти дней, что не соответствует первоначально запланированному девятидневному сроку.