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AKXALA
Капитализация биткойна достигла 1 триллиона долларов
Биткойн переживает список успешных событий, которые привели к его восстановлению и росту. Его рыночная капитализация превысила 1 трлн долларов благодаря вниманию инвесторов и ограниченному предложению.

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Биткойн совершил удивительное возвращение, достигнув рыночной капитализации, превышающей 1 трлн долларов, что в три раза больше, чем в ноябре 2022 года. Это возрождение произошло после бурного периода, отмеченного крахом криптовалютной биржи FTX и последующими кризисами ликвидности среди более мелких криптовалютных компаний.

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Доверие инвесторов возродилось, что привело к росту стоимости биткоина и притоку значительного капитала. В последние недели наблюдается всплеск интереса к биткоину, в результате чего его рыночная стоимость достигла уровня, не виданного с момента пика в 2021 году.

Ограниченное предложение биткоина в сочетании с его недавним включением в основную финансовую систему благодаря появлению биржевых фондов (ETF) способствовало его возрождению. ETF облегчили доступ розничных инвесторов, что способствовало недавнему росту цен на биткоин.

Несмотря на нынешний взлет, биткоин все еще остается значительно ниже своего исторического максимума в 69 000 долларов, достигнутого в ноябре 2021 года. Тем не менее эксперты отрасли ожидают дальнейшего роста, особенно в связи с предстоящим событием "халвинг", которое исторически приводит к бычьему движению цен.

Однако важно понимать, что биткоин остается крайне волатильным и спекулятивным активом, подверженным контролю со стороны регулирующих органов. Регуляторные проблемы сохраняются, и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер подчеркнул риски, связанные с инвестированием в криптоактивы.

Несмотря на эти проблемы, "бычьи" настроения вокруг биткоина свидетельствуют об оптимизме в отношении его будущей траектории, хотя и с осторожным признанием присущих ему рисков.

#сша #инвестиции #криптавалюта #биткойин
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