Власти Мьянмы объявили о введении обязательной военной службы для молодых людей в стране. Это решение было принято на фоне беспорядков, которые продолжаются после военного переворота в феврале 2021 года.

Правительство Мьянмы ввело обязательную военную службу для всех молодых людей на фоне продолжающихся беспорядков в стране.



После переворота в феврале 2021 года, в результате которого военные захватили власть у гражданского правительства, последние месяцы стали свидетелями неудач армии в столкновениях с этническими ополченцами и силами выступающими против переворота.

В субботу было объявлено, что все мужчины в возрасте 18-35 лет и женщины в возрасте 18-27 лет должны отслужить не менее двух лет под военным командованием, хотя конкретные детали не были представлены. Военное командование заявило, что министерство обороны выпустит необходимые постановления и инструкции.



Столкнувшись с поражениями, особенно в боях с этническими повстанческими группировками, президент Мьинт Све, назначенный военными, предупредил о риске распада Мьянмы на части, если правительству не удастся взять под контроль беспорядки.



Хотя закон, разрешающий призыв в армию, был принят в 2010 году, до сих пор он не применялся. Этот закон позволяет продлевать срок службы до пяти лет во время чрезвычайного положения, а лицам, не соблюдающим его, грозит тюремное заключение на тот же срок.



С тех пор как в 2021 году было объявлено чрезвычайное положение, которое недавно было продлено, в Мьянме продолжается насилие и перемещение населения, в результате которого пострадали миллионы людей и погибли тысячи.



Действия военных в недавних столкновениях с этническими вооруженными группировками, отмеченные потерями и отступлениями, вызывают сомнения и критику среди их сторонников.