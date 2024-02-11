Спутниковые снимки показали, что Венесуэла продолжает расширять свое военное присутствие на границе с Гайаной, несмотря на заявления о поиске дипломатического решения в территориальном споре.

Спутниковые снимки показывают, что Венесуэла увеличила свое военное присутствие вблизи границы с Гайаной, несмотря на то, что заявила о своем намерении искать дипломатические решения в давнем территориальном споре за ценный участок гайанской земли.



Последние снимки, сделанные компанией Maxar, показывают расширение операций на военной базе Венесуэлы на острове Анакоко на реке Куюни, которая граничит с Гайаной. На снимках видны новые участки тропического леса, которые были вырублены, а другие снесены бульдозерами. Кроме того, на территории базы видны новые объекты инфраструктуры и несколько единиц бронетехники. Хотя взлетно-посадочная полоса осталась прежней, на ней виден вертолет, а подъездные дороги были улучшены.



Далее к северу, у переправы через реку Куюни, которая обеспечивает сухопутный доступ к базе, наблюдается тяжелый речной паром, а также большие участки вырубленного тропического леса. Также видны запасы строительных материалов и бронетехники. В январе Венесуэла выпустила пропагандистские видеоролики, демонстрирующие расширение военной базы: бульдозеры, расчищающие землю, танки, боевые машины пехоты и военно-транспортный вертолет.



Венесуэльская армия заявила, что расширение, осуществляемое 11-й бронетанковой бригадой и 6-м инженерным корпусом венесуэльской армии, направлено на укрепление системы реагирования ФАНБ на границе со штатом Гуаяна-Эсекиба и сдерживание любых угроз в адрес республики.



Центр стратегических и международных исследований (CSIS) впервые сообщил об эскалации венесуэльских операций на спорной границе. Напряженность усилилась после проведения в Венесуэле референдума в поддержку создания венесуэльского государства на территории спорного региона. Этот шаг был воспринят Гайаной как шаг к аннексии и серьезная угроза, что привело к опасениям по поводу возможного вооруженного конфликта.



Однако 15 декабря Венесуэла и Гайана достигли соглашения о недопущении эскалации и поиске мирного решения спора. Обе стороны обязались воздерживаться от угроз и применения силы друг против друга, а также от эскалации любых конфликтов, возникающих в результате разногласий.



CNN связался с министерством иностранных дел Венесуэлы, чтобы получить комментарий по поводу сложившейся ситуации.