За два десятилетия существования Facebook компания прошла через множество изменений, но ее основная цель остается неизменной: объединить людей в сети и получить значительные доходы от рекламы.

За два десятилетия существования Facebook претерпела множество изменений, но ее основная цель остается неизменной: объединять людей в сети и получать значительные доходы от рекламы.

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Несмотря на такие противоречия, как штрафы за неправильную обработку данных и падение популярности среди молодежи, она остается самой популярной глобальной социальной сетью. Мета*, материнская компания Facebook*, сообщила об ошеломляющем доходе в 40 миллиардов долларов в 4 квартале 2023 года, укрепив свое рекламное господство.

Влияние Марка Цукерберга распространяется не только на Facebook*, поскольку Meta* приобрела и развивает другие платформы, такие как WhatsApp, Instagram* и Oculus. С пользовательской базой, превышающей три миллиарда человек в день, Meta* сталкивается с обвинениями в копировании конкурентов, чтобы сохранить свое господство в условиях растущей конкуренции и ужесточения правил.

Помимо коммерческого успеха, Facebook* сыграл решающую роль в глобальных избирательных кампаниях, влияя на социальную динамику в Интернете и формируя низовую политику. Тем не менее, появились и критические замечания, в частности, относительно ее влияния на права человека, примером чему служат такие инциденты, как скандал с Cambridge Analytica.

Путь Facebook* наглядно демонстрирует меняющийся ландшафт цифрового взаимодействия и проблемы, связанные с сохранением конфиденциальности данных. Сейчас, когда компания отмечает два десятилетия, влияние Facebook* на мир, несомненно, очень велико, как с точки зрения возможностей подключения, так и с точки зрения сложного взаимодействия между технологиями, политикой и обществом.

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* Деятельность запрещена на территории РФ