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AKXALA
В Сальвадоре идет голосование, победа президента-силача наиболее вероятна
В Сальвадоре прошли выборы, на которых ожидается победа текущего президента Найиба Букеле, благодаря успешным мерам по борьбе с преступностью и снижению уровня насилия. У Букеле минимальная оппозиция, а его рейтинги популярности превышают 70%.

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В Сальвадоре открылись избирательные участки, где президент Найиб Букеле, как ожидается, будет избран на второй срок, что связано со значительным снижением уровня насилия в стране. 

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42-летний Букеле сталкивается с минимальной организованной оппозицией и сохраняет высокие рейтинги благоприятствования, часто превышающие 70% в независимых опросах.
Сторонники приветствуют его репрессии против преступных группировок, которые привели к резкому снижению уровня убийств, хотя это привело к тому, что в Сальвадоре самый высокий в мире уровень заключённых. Это вызвало критику со стороны правозащитных групп, обвиняющих правительство Букеле в задержании невинных людей и применении к заключенным суровых условий, включая пытки.

Это противоречие превратило выборы в более широкий референдум о том, в какой степени избиратели готовы обменять основные свободы на относительный мир и безопасность. Решительная победа Букеле, вероятно, обеспечит ему большую свободу действий для реализации своих планов.

Букеле, которого сравнивают с автократами и который открыто говорит об "уничтожении" демократии, сумел баллотироваться на второй срок, переформировав в 2021 году Верховный суд, заменив судей, выступавших против его переизбрания. Это привлекло внимание региона, и "метод Букеле" стал трендом в латиноамериканской политике безопасности, повлияв на президентов Гондураса и Эквадора, которые начали проводить массовые аресты для борьбы с растущим бандитизмом.

Согласно опросу, проведенному в 2023 году компанией Latinobarometro, по меньшей мере в 13 странах Латинской Америки большинство населения будет терпимо относиться к недемократическому правительству, если оно будет эффективно решать общественные проблемы.

#выборы #сальвадор #найиб букеле
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