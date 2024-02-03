Компания Meta, под руководством Марка Цукерберга, сообщила о хороших финансовых показателях, что привело к росту акций на Уолл-стрит. В последний квартал прибыль компании превысила 14 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году.

Компания Meta, возглавляемая Марком Цукербергом, несмотря на недавние проблемы, возникшие в Вашингтоне, пережила замечательный подъем на Уолл-стрит.

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Компания поделилась с инвесторами серией позитивных новостей, в том числе квартальной прибылью, превысившей 14 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем в предыдущем году.

Положительные результаты включают в себя значительный рост числа пользователей, сокращение расходов и увеличение доходов от рекламы.

Примечательно, что даже подразделение виртуальной реальности Meta, которое ранее подвергалось критике, достигло значительного рубежа, получив доход в размере 1 миллиарда долларов. Неожиданным шагом стало объявление первых в истории компании дивидендов, которые составили 50 центов на акцию.

Meta заявила о своем прочном финансовом положении и выразила готовность инвестировать в бизнес, при этом взяв на себя обязательство выплачивать дивиденды на регулярной ежеквартальной основе.

Это решение отражает изменение настроения инвесторов, сигнализируя о наступлении более зрелой фазы для компании, приближающейся к своему 20-летию.

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Несмотря на недавние проверки в Вашингтоне, акции Meta выросли более чем на 12 % в ходе торгов после полудня. Другие крупные технологические игроки, такие как Amazon и Apple, также отчитались о высоких финансовых показателях за тот же период.