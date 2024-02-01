Российское судно "Академик Ломоносов" уже четыре года находится в порту города Певек и служит плавучей атомной электростанцией с малыми модульными реакторами (SMR). Эта технология нового поколения обеспечивает энергией около 200 000 человек на суше.

В порту города Певек уже четыре года стоит российское судно "Академик Ломоносов", служащее первой в мире плавучей атомной электростанцией с малыми модульными реакторами (SMR).

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Эти реакторы используют ядерную технологию нового поколения и обеспечивают энергией около 200 000 человек на суше. Малые модульные реакторы становятся центральным элементом ядерного ренессанса во всем мире, а США, Россия и Китай борются за лидерство и долю рынка.



Администрация Байдена и американские компании инвестируют значительные средства в МСП, стремясь получить возможности для бизнеса и усилить глобальное влияние. В настоящее время Китай лидирует в области ядерных технологий и строительства, а Россия доминирует в производстве топлива для реакторов SMR. США стараются наверстать упущенное в обеих областях.



США видят экономический и стратегический императив в рынке SMR. Уступив позиции в ветровой и солнечной энергетике Китаю, который теперь доминирует в мировом производстве, США надеются утвердиться на растущем рынке МСП. Хотя реакторы SMR производят меньше энергии по сравнению с традиционными станциями, они занимают меньше места и могут быть развернуты в различных местах. Эти модульные реакторы, напоминающие плоскую упаковку атомной станции, состоят из небольших компонентов, которые можно легко транспортировать и собирать на месте. США намерены стать одним из основных игроков в отрасли SMR, предлагая целые парки реакторов другим странам в качестве более эффективной альтернативы крупным электростанциям, печально известным превышением бюджета и задержками.