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AKXALA
Франция может включить право на аборт в конституцию
Нижняя палата Национального собрания Франции приняла законопроект, который приближает страну к включению права на аборт в конституцию. 493 законодателя поддержали законопроект, а 30 выступили против.

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Национальное собрание Франции достигло важной вехи, приняв знаковый законопроект, который приближает страну к включению права на аборт в конституцию.

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Во время голосования в нижней палате парламента во вторник 493 законодателя поддержали законопроект, при этом 30 выступили против. Теперь законопроект будет передан в Сенат для дальнейшего обсуждения и голосования. Если законопроект будет одобрен, специальный парламентский орган, состоящий из членов обеих палат, соберется для его окончательного принятия.

Борьба за конституционное закрепление прав на аборты приобрела во Франции широкую известность после того, как Верховный суд США отменил решение Roe v. Wade в июне 2022 года. Сторонники этой идеи, в том числе левые законодатели и активисты движения за права женщин, отстаивали ее в течение нескольких лет. Угроза того, что Франция может последовать за США в ограничении репродуктивных прав, стала главной темой парламентских дискуссий на прошлой неделе.

После голосования в нижней палате парламента министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти подчеркнул важность того, чтобы отступления от репродуктивных прав, наблюдаемые в Соединенных Штатах, не коснулись Франции. Он заявил: "История полна примеров того, как основные права, которые, как все считали, были окончательно приобретены, затем были отменены, о чем нам недавно напомнило решение Верховного суда США".

Если законопроект будет принят, Франция станет первой страной в мире, которая включит права на аборт в свою конституцию, что станет историческим моментом для репродуктивных прав не только внутри страны, но и на международном уровне, по мнению экспертов по конституции и законодателей. Премьер-министр Габриэль Атталь назвал голосование "великой победой для прав женщин", а министр по вопросам гендерного равенства Аурор Берже - "историческим". Берже подчеркнула, что отстаивать права женщин - это постоянная обязанность, отдавая дань уважения прошлым поколениям и выражая приверженность будущему, в котором подобные бои не нужны.

#законопроекты #франции #права на аборты
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