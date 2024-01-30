Компания Neuralink объявила о успешной имплантации своего беспроводного чипа в мозг человека, при этом первые результаты показали многообещающие всплески нейронов. Цель компании - подключить мозг к компьютеру для лечения неврологических заболеваний.

Технологический магнат Илон Маск объявил, что компания Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейсов "мозг-машина", впервые успешно имплантировала свой беспроводной чип в мозг человека.

реклама

Первые результаты показывают многообещающие всплески нейронов или нервных импульсов, и пациент, как сообщается, хорошо восстанавливается. Цель Neuralink - подключить мозг человека к компьютеру для лечения сложных неврологических заболеваний. В мае компания получила разрешение FDA на тестирование чипа на людях, что стало важной вехой.

Шестилетнее исследование предполагает хирургическое размещение 64 гибких нитей, тоньше человеческого волоса, в области мозга, контролирующей "намерение двигаться". Экспериментальный имплантат, питающийся от беспроводной аккумуляторной батареи, может записывать и передавать сигналы мозга в приложение, которое декодирует предполагаемые движения.



Илон Маск поделился на своей платформе X (бывший Twitter, заблокирована в РФ), что первоначальный продукт Neuralink под названием Telepathy позволит управлять такими устройствами, как телефоны или компьютеры, с помощью мысли.

Предполагается, что технология поможет людям, потерявшим возможность пользоваться своими конечностями. Маск привел в пример Стивена Хокинга, который считал, что это ускорит общение для людей с такими заболеваниями, как болезнь двигательного нейрона.



В то время как Neuralink привлекает к себе внимание благодаря участию Маска, несколько конкурирующих компаний, некоторые из которых работают уже два десятилетия, уже имплантировали подобные интерфейсы мозг-компьютер.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Среди таких конкурентов - Blackrock Neurotech, основанная в 2004 году, и Precision Neuroscience, одним из основателей которой является соучредитель Neuralink. Другие устройства в этой области показали многообещающие результаты, например, декодирование активности мозга для помощи в общении в недавних научных исследованиях.