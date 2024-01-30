Он должен обеспечить безопасность открытой границы. Это объявление связано с конфликтом в Мьянме после военного переворота, который создает растущие риски для индийских интересов.

Чуть больше недели назад федеральный министр внутренних дел Индии Амит Шах обнародовал планы по обеспечению безопасности открытой границы с Мьянмой путем возведения забора вдоль изрезанной границы протяженностью 1 643 км (1 020 миль).

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Проведя параллели с ограждением границы с Бангладеш, которая более чем в два раза длиннее, Шах предоставил мало подробностей о строительстве забора или сроках его реализации.

Ожидается, что предлагаемая мера, направленная на северо-восточные индийские штаты Аруначал-Прадеш, Нагаленд, Манипур и Мизорам, столкнется со значительными трудностями, причем эксперты отмечают сложный горный рельеф.



Это объявление совпадает с двумя ключевыми событиями. Во-первых, обострение конфликта в Мьянме после военного переворота в феврале 2021 года, что создает растущие риски для индийских интересов.

По данным ООН, в результате беспорядков около двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а последние сообщения говорят о том, что этнические повстанцы взяли под контроль Палетву в штате Чин, нарушив жизненно важный маршрут из Мьянмы в Индию.

Во-вторых, правительство рассматривает возможность отмены шестилетнего соглашения о свободном передвижении, которое позволяло жителям приграничных районов Индии и Мьянмы без визы проезжать 16 км на территорию друг друга.



Строительство пограничного забора сопряжено не только с логистическими трудностями из-за сложного рельефа местности, но и с риском нарушить давно установившееся равновесие между общинами в приграничном регионе.

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Кроме того, это вызывает опасения по поводу потенциальной напряженности в отношениях с соседними странами. Этот шаг отражает реакцию Индии на развивающуюся ситуацию в Мьянме, но вызывает вопросы о целесообразности и потенциальных последствиях такой инициативы по обеспечению безопасности границ.