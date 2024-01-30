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AKXALA
Возвращение корриды встречено протестами в Мехико
Активисты за права животных провели митинг в Мехико, протестуя против возрождения корриды в столице после почти двухлетнего перерыва. Мероприятие стало первой корридой за почти два года после приостановки в 2022 году.

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Активисты движения за права животных провели в воскресенье митинг в Мехико, протестуя против возрождения корриды в столице после почти двухлетнего перерыва.

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Демонстранты скандировали лозунги "Пытки - это не искусство, это не культура" и "Да - быкам, нет - корриде" возле площади Мехико - самой большой в мире арены для боя быков, вмещающей 42 000 человек.
Мероприятие стало первой корридой за почти два года после приостановки в 2022 году из-за затянувшегося судебного разбирательства. В декабре Верховный суд Мексики вынес решение в пользу возобновления корриды.


Аккаунт Plaza México в Facebook отпраздновал возвращение корриды, опубликовав сообщение: "Коррида жива, как никогда". Во время мероприятия было проведено шесть боев с быками, а на ринге было выложено слово "libertad" (свобода), в то время как омоновцы охраняли ворота арены от протестующих, одетых в черное, пытавшихся прорваться через ограждения.

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Протест против корриды в Мексике растет: в 2013 году штат Сонора стал первым из 32 штатов страны, где коррида была запрещена. В декабре президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил заинтересованность в проведении референдума о будущем корриды в мексиканской столице.
Несмотря на протесты, корриду продолжают практиковать еще в семи странах мира: Эквадоре, Испании, Колумбии, Франции, Перу, Португалии и Венесуэле.

#мексика #животные #митинг #возрождение корриды
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