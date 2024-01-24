Социолог-республиканец Фрэнк Лунц заявил, что не удивился бы, если бы Никки Хейли выбыла из гонки в ближайшие 48-72 часа.

Опросчик Республиканской партии Фрэнк Лунц делится своими предположениями о том, что Никки Хейли может сойти с дистанции в течение ближайших 48-72 часов, указывая на то, что Нью-Гэмпшир представляет для нее наиболее благоприятную возможность.

реклама





Лунц подчеркивает, что непоколебимая, страстная и ориентированная на Трампа поддержка мешает появлению альтернативных кандидатов. Признавая сильные стороны Никки Хейли как кандидата против Джо Байдена, он подчеркивает, что ей предстоит пройти через Дональда Трампа, и эта перспектива кажется все более маловероятной. Лунц отмечает привлекательность Хейли для независимых, умеренных и тех, кто голосовал за Джо Байдена в 2020 году, но желает перемен, подчеркивая сложность преодоления первичного барьера.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Забегая вперед, Фрэнк Лунц отмечает, что в настоящее время Трамп имеет преимущество над Хейли в опросах в Южной Каролине два к одному, что создает серьезный барьер. Он полагает, что Трамп может обеспечить себе победу на выборах в течение ближайших 48 часов, а если нет, то в течение следующих 48 дней, подчеркивая критический характер ближайших дней для политического ландшафта.