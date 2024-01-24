Во вторник полмиллиона человек вошли в новый Рам Мандир, противоречивый индуистский храм в священном городе Айодхья, который построен на руинах разрушенной мечети 16 века.

Во вторник около полумиллиона человек посетили новый Рам Мандир, вызывающий споры индуистский храм в Айодхье, построенный на месте снесенной мечети XVI века.

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Огромные толпы верующих выстроились у храма рано утром, неся шафрановые флаги и религиозные подношения в день открытия обширного комплекса для публики. Накануне премьер-министр Нарендра Моди открыл во внутреннем святилище храма статую Господа Рамы, высоко почитаемого в индуизме божества.

Эта церемония широко рассматривается как значительный отход от светских устоев Индии с момента обретения независимости. Внешний вид храма, включая каждую колонну и стену, был украшен цветами и религиозными индуистскими мотивами. Вокруг комплекса были приняты строгие меры безопасности, требующие от посетителей пройти проверку перед входом в здание.

По данным Департамента информации и общественных связей штата Уттар-Прадеш, в первый день храм посетили полмиллиона человек, и еще сотни тысяч ожидаются в ближайшие дни и недели.

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Очевидцы делились своими впечатлениями, выражая преданность и чувство благословения после созерцания идола Господа Рамы. Церемония освящения, известная как Пран Пратиштха, прошла под председательством Моди в понедельник в святилище храма.