Пакистан решительно осуждает иранский авиаудар, нанесенный в пределах его границ, приведший к трагической гибели двух детей.

Пакистан решительно осуждает иранский авиаудар, нанесенный в пределах его границ, приведший к трагической гибели двух детей. Пакистан характеризует атаку как "неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства" и предупреждает о возможном возмездии.

реклама

Иран утверждает, что нанес высокоточные ракетные удары и удары с беспилотников по двум опорным пунктам суннитской группировки боевиков "Джейш аль-Адль" в районе Кох-э-Сабз пакистанской провинции Белуджистан. Этот инцидент последовал за запусками ракет Ираном на севере Ирака и Сирии, способствуя эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где израильский конфликт в Газе создает риск перерастания в более широкий региональный кризис.

Министерство иностранных дел Пакистана выражает глубокую обеспокоенность по поводу нарушения, подчеркивая убийство невинных детей и предупреждая Иран о "серьезных последствиях".

Министерство считает авиаудар незаконным, подчеркивая нарушение своего воздушного пространства и существование каналов связи между Пакистаном и Ираном. В ответ Пакистан отзывает своего посла из Ирана и приостанавливает визиты высокопоставленных лиц из Ирана.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мумтаз Белудж, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана, осуждает это нарушение как вопиющее нарушение суверенитета, нарушающее международное право и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Послу Ирана в Пакистане рекомендуется не возвращаться из своего продолжающегося визита в Иран, при этом Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот предполагаемый незаконный акт.



Китай вмешивается, призывая Иран и Пакистан проявлять сдержанность в урегулировании своего конфликта. Министерство иностранных дел Китая призывает обе страны избегать действий, ведущих к эскалации напряженности, и поощряет совместные усилия по сохранению мира и стабильности в регионе.