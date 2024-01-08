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AKXALA
Армия обороны Израиля заявила о полном контроле над севером Газы.
Армия обороны Израиля заявила о полном контроле над севером сектора Газа и расформировании северных бригад и дивизий группировки ХАМАС.

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ЦАХАЛ заявила о полном контроле над севером сектора Газа и расформировании северных бригад и дивизий группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

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Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что “демонтаж структур” джихадистов включал пять задач: “ликвидацию” командиров, наземную борьбу с группировкой, сбор разведданных, уничтожение оружия, а также подземных тоннелей. 

Все эти цели были достигнуты. Теперь армия сосредоточена на боевых действиях в центре и на юге Газы. Хагари пообещал, что задача будет выполняться другими методами, полученными на основе опыта в ходе наземной операции в секторе Газа.

Военная операция ЦАХАЛ против ХАМАС началась после нападения джихадистов на юг Израиля 7 октября. В результате этой операции более 1200 человек погибли, а более пяти тысяч получили ранения. Палестинские группировки взяли в заложники примерно 240 человек, в основном женщин и детей. Часть из них была обменяна на палестинских заключённых женщин и подростков, которые отбывали наказание в израильских тюрьмах.

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По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате атак Израиля погибли более 22 тысяч палестинцев, большинство из которых – это женщины и дети .

#хамас #цахал #израиль и палестина #цахал в секторе газа
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