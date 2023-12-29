Израиль предпримет действия по удалению "Хезболлы" от границы с Ливаном, если нападения группировки ополченцев продолжатся, предупредил израильский министр.

Израиль предупреждает, что уберет "Хезболлу" с границы с Ливаном, если группировка продолжит атаковать израильскую территорию.

Министр обороны Бенни Ганц заявил в среду, что израильские военные примут меры, если "Хезболла" не прекратит обстрелы ракетами и другими снарядами северной части Израиля.

"Время для дипломатического решения истекает", - сказал Ганц. "Если мир и правительство Ливана не предпримут действий, чтобы предотвратить нападения "Хезболлы", это сделают ЦАХАЛ".



"Хезболла", шиитская военизированная группировка, поддерживаемая Ираном, обстреливает Израиль ракетами из Ливана с начала конфликта в Газе 7 октября.



Нападения вызвали опасения, что боевые действия в Газе могут распространиться на Ливан.



Ганц сказал, что Израиль "привержен восстановлению безопасности" на своей северной границе. Он сказал, что Армия обороны Израиля "готова к любому сценарию".



"Хезболла" признана террористической организацией Соединенными Штатами, Израилем и другими странами. Эта группа считается одним из самых могущественных негосударственных субъектов в мире.