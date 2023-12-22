Вариант JN.1, субвариант Omicron BA.2.86, быстро распространяется по всему миру. ВОЗ объявила его вариантом интереса на основании его быстрого распространения и потенциальных возможностей по уклонению от иммунной защиты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 13 декабря 2023 года объявила вариант JN.1, субвариант Omicron BA.2.86, вариантом интереса. ВОЗ приняла это решение на основании быстрого распространения варианта по всему миру.

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По состоянию на 22 декабря 2023 года вариант JN.1 был обнаружен в 57 странах, включая Россию, Китай, США, Великобританию и Индию. В некоторых странах, таких как США, вариант JN.1 уже стал доминирующим вариантом коронавируса.

ВОЗ отмечает, что текущие вакцины против COVID-19 продолжают обеспечивать защиту от тяжелого течения заболевания и смерти от варианта JN.1. Однако ВОЗ рекомендует всем людям, в том числе тем, кто уже был вакцинирован, продолжать носить маски в общественных местах, избегать скопления людей и регулярно мыть руки.

Мутации в белке S варианта JN.1 могут способствовать его более быстрому распространению, делая его более устойчивым к антителам, вырабатываемым в результате вакцинации или перенесенного заболевания.

В некоторых исследованиях было показано, что вариант JN.1 может быть более заразным, чем другие варианты Omicron. Например, одно исследование показало, что вариант JN.1 может распространяться в среднем на 1,7 человека, в то время как вариант Omicron BA.2 может распространяться на 1,5 человека.

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В настоящее время нет данных о том, что вариант JN.1 вызывает более тяжелое течение заболевания, чем другие варианты Omicron. Однако некоторые исследования показали, что вариант JN.1 может быть более опасен для людей с ослабленным иммунитетом.

ВОЗ продолжает отслеживать распространение варианта JN.1 и оценивать его потенциальную угрозу для общественного здравоохранения.