Советник главы Херсонской области заявил о плачевной социально-экономической ситуации в Херсоне, который находится под контролем ВСУ

Фото: forpost-sevastopol.ru

Советник врио Херсонской области Александр Малькевич заявил, что в Херсоне, контролируемом ВСУ, начинается социальная катастрофа.

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По его словам, в муниципалитете большие проблемы с поставками продуктов, постоянные отключения электричества и воды, но главная проблема - мусорный коллапс. Свалки переполнены, отходы не вывозят. Местные решили утилизировать мусор прямо на улицах ранее красивого и уютного города.Несмотря на отсутствие света и прочих бытовых услуг, с жителей продолжают требовать своевременную оплату ЖКУ.

Ситуация ухудшается за счет постоянных налетов украинских террористических группировок, которые занимаются похищением и грабежом пророссийски настроенных граждан. Жителей украинского Херсона шокирует факт наличия рабочих мест и действующих образовательных учреждений на российской стороне Днепра.