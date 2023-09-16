Умер звезда сериала "Солдаты" Гришечкин
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Информация о смерти актера Вячеслава Гришечкина, который работал в московском Театре на Юго-Западе, была обнародована на официальной странице театра в социальной сети "ВКонтакте". В сообщении отмечается, что Гришечкин был одним из основателей коллектива театра.
Один из актеров труппы, Антон Белов, также выразил свои соболезнования по поводу ухода Вячеслава Гришечкина, который был родным для всех в театре. Белов отметил большой вклад актера в развитие статуса и имени театра. Он также выразил большую печаль и грусть по поводу ухода своего коллеги.
Любимцу публики на момент кончины было 62 года. За свою карьеру он исполнил сотни ролей, в том числе знаменитого майора Староконя из сериала "Солдаты".
Прощание с актером состоится в театре, где он работал последние годы. Предварительная дата - 19 сентября.
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