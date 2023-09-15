Российский поисковик Яндекс сделал большой шаг в развитии отечественных нейросетей и рассказал о новой версии своего аналога знаменитого ChatGPT

Фото предоставлено пресс-службой компании Яндекс

Яндекс рассказал о второй версии своего аналога ChatGPT - YandexGPT. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

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"Новая языковая модель может решать больше различных типов задач, чем первая версия нейросети, а качество ее ответов существенно улучшилось", - говорится в сообщении.

YandexGPT 2 имеет способность адаптировать ответ на разных аудиторий, а также пересказывать информацию в различных стилях и жанрах. Например, нейросеть способна простыми словами объяснить сложные термины для детей или переформулировать указ директора в понятном письменном виде для внутреннего распространения среди сотрудников. YandexGPT 2 анализирует любые тексты длиной до тысячи символов, которые пользователь предоставляет в запросе, и умеет отвечать на вопросы, связанные с этой информацией, а также структурировать ее.

Для определения качества YandexGPT 2 обе версии модели были протестированы с помощью одного набора запросов. Затем AI-тренеры Яндекса сравнили результаты с учетом множества параметров, включая точность, полноту, фактическую правильность, грамматическую и стилистическую корректность и другие. По результатам тестирования, YandexGPT 2 дает более точный ответ в 67% случаев.

Доля запросов разных типов, на которые YandexGPT 2 отвечает лучше, чем предыдущая модель:

Генерация текста – 69%

Пересказ и анализ текста – 68%

Генерация идей – 66%

Стилизация под конкретную аудиторию или персонажа – 62%

Фактовые запросы – 62%

Для разработки YandexGPT 2 разработчики усовершенствовали процесс обучения модели, добавив больше параметров и улучшив контроль качества обучающих данных. Они также пополнили датасет новыми примерами запросов и использовали синтетические данные, созданные на основе реальной информации.