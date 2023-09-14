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Российские бойцы успешно уничтожили украинский беспилотный катер. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на слова представителя Минобороны РФ.
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"Российский ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил украинский безэкипажный катер. Отмечается, что попытка атаки была предпринята Вооруженными силами Украины (ВСУ) 14 сентября в 16:30", - говорится в сообщении.
В подкасте ведомства в Telegram было подчеркнуто, что вооружение "Самум" было использовано для уничтожения вражеской техники.
В раннее утро того же дня пять катеров, не имеющих экипажей, принадлежащих Вооруженным силам Украины, были разрушены в Черном море. Затем военно-политическое руководство Киева сделало еще одну попытку атаковать Россию. Около 14:00 московского времени еще один катер был разрушен морской авиацией Черноморского флота.
Кроме того, 11 беспилотных самолетов Украины, используемых для разведки и нападения, были уничтожены российскими силами воздушной обороны над Крымом.