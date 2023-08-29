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Согласно словам бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, зависшие индийские рупии только одна из неочевидных причин ослабления курса рубля. Более базовыми причинами являются проблемы с платежными и торговыми балансами. Он также упомянул отказ от доллара и евро как вторичную причину. Об этом экономист рассказал РБК.
Чтобы укрепить курс рубля до 85 рублей, правительству необходимо решить проблему с зависшими рупиями и вернуть их в страну, но этот процесс может быть затруднен санкциями против российских банков. В целом, ослабление рубля может иметь множество причин, включая экономические, финансовые, политические факторы и даже погодные условия.
Необъяснимое падение рубля началось в марте этого года, российская национальная валюта сильно обесценилась и даже попала в ТОП-3 антирейтинга самых слабых мировых валют наравне с аргентинским песо и турецкой лирой. Известный в биржевых кругах трейдер Алексей Кречетов связал пике "деревянного" с игрой крупных спекулянтов на российских биржах, и не исключил коррупционную составляющую.