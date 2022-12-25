Учителям станет намного проще работать

В Национальной технологической инициативе официально сообщили, что для проверки сочинений по русскому языку, литературе, обществознанию и истории разработан искусственный интеллект. В тестовом режиме при помощи нейросетей будет начата проверка сочинений российских школьников уже в 2023 году с февраля месяца. Первое время такая мера будет распространяться только на гуманитарные дисциплины. Не исключено, что в будущем подключится физика с математикой.

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Директор НТИ Вадим Медведев отметил, что внедрение новых технологий в учебный процесс позволит снизить нагрузку на учителей до 20%, что позволит получить больше времени на саморазвитие и другие направления образовательного процесса. Отдельно отмечается, что нейросеть способна значительно эффективнее выявлять ошибки, чем это делает средний преподаватель-эксперт. В настоящее время нейросеть обучена находить грамматические, пунктуационные ошибки, и даже смысловые неточности.

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Преподаватель ВШЭ Михаил Павловец еще в начале декабря 2022 года сообщил, что ему удалось успешно сгенерировать несколько вариантов итогового сочинения для ЕГЭ. При помощи нейросети GPT-3 им было создано на английском языке несколько текстов. Коллеги Михаила Павловца хоть и нашли несколько речевых нестыковок, но безусловно положительно оценили данное сочинение.