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О подводных камнях использования смарт-часов жителями России и СНГ

стоит ли покупать смарт-часы или можно обойтись и без них
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Смарт-часы. Этот гаджет кажется полезным и удобным, но, как выясняется на практике – не всегда и не для всех. Да, в этих часах есть виртуальный ассистент, различные приложения, к примеру, навигатор, отличные датчики для контроля за здоровьем, но, так ли они нужны и так ли всегда удобны в использовании? 

 

Погодные условия – самый большой нюанс для жителей России и СНГ. 6 месяцев в году – когда мы не одеваем летнюю лёгкую одежду, а вынуждены утепляться и носить зимнюю, - этими часами становится пользоваться гораздо сложнее, особенно, когда приходят холода. Ведь с помощью смарт-часов мы пользуемся различными приложениями, получаем уведомления, на кассах магазина оплачиваем покупки – а всё это делать становится сложнее, когда в холодное время года человек вынужден теплее одеваться, и оттягивать рукав свитера, а тем более плотной куртки, к тому же, если еще на руках одеты и перчатки. Многим людям гораздо проще в такой ситуации достать смартфон из кармана штанов или из сумки… Да и смарт часы нужны в основном на улице, а большая часть людей проводит много времени, как правило, либо дома, либо на работе в помещении. К тому же, программ для часов , особенно полезных, не так уж и много. Часто это сильно урезанные версии программ для смартфонов. С играми – всё совсем сложно. Но, естественно, пользоваться смарт-часами или нет – личный выбор каждого человека.

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