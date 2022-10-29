Реальная история с хорошим финалом

В Америке 25-летний парень Стэн Ларкин (Stan Larkin) полтора года жил с портативным искусственным сердцем Syn Cardia, которое всегда носил с собой в рюкзаке. В такой сложнейшей жизненной ситуации парень умудрялся даже…играть в баскетбол!

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Врачи диагностировали у Стэна и у его брата кардиомиопатию, которая передалась братьям по наследству. Такая болезнь медленно, но прогрессирует и выживаемость таких больных небольшая. При такой болезни единственная надежда на трансплантацию сердца. А это все очень непросто. На данное время в американском списке ожидания более 122 000 людей, нуждающихся в пересадке сердца. До момента изобретения Syn Cardia Freedom Portable Driver искусственное сердце было в виде стационарного агрегата, и больные вынуждены были быть прикованными к постели.

Однажды, в 2014 году сердце Стэна перестало работать, врачам пришлось его удалить и установить искусственное, портативное устройство. Вес этого устройства 6 кг. С помощью насосов и сжатого воздуха оно может заменить настоящее сердце, прокачивая кровь по артериям. Однако Стэну все же приходилось часто посещать больницу и, конечно, чрезмерно не перегружать сердечно-сосудистую систему.

К счастью, в итоге, Стэну все же повезло, и в 2016 году ему была сделана операция по трансплантации живого сердца. Вот так история Стэна получила хороший финал.

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