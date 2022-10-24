это самая большая рыба-луна в истории

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Азорские острова, географически относятся к Португалии. На острове Фаял в океане, не так далеко от берега была замечена местными жителями рыба-луна невероятных размеров.

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На момент находки рыба уже не подавала никаких признаков жизни. Безжизненную тушу костной рыбы выловили и принялись изучать и исследовать ученые . Ими был взят образец ДНК рыбы, а также изучено содержимое ее желудка. Вскоре краткий отчет об исследованиях найденной рыбы предоставил морской биолог Хосе Нуно Гомеша-Перейры. Он обнародовал впечатляющие размеры рыбы: ширина тела рыбы 3,6 метра, длина 3,5 метра. Ученым также удалось взвесить найденную не малых размеров рыбу. Оказалось, вес данной рыбы составляет ни много ни мало… 2844 кг.

Данная рыба является представителем вида Mola alexandrini и является самой тяжелой костной рыбой, а следовательно был установлен новый мировой рекорд! Какое точное количество этих рыб на Земле на данный момент не известно. Но в 1996 году в Японии однажды уже был аналогичный случай, когда также была обнаружена рыба-луна. Однако та найденная рыба весила значительно меньше этой. Ее вес тогда составлял 2300 кг. На тот момент это был мировой рекорд среди данных рыб.

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