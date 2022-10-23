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Дизайн смартфонов Apple может измениться после ухода главного дизайнера
Или всё останется без изменений
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Эванс Хэнки (Evans Hankey), которая на протяжение последних лет занимала должность руководителя отдела дизайна Apple, уходит из компании. Известно, что случится это через полгода, а сама она занимала высокий пост целых три года.. Тем не менее сама компания ничего официально не разъясняет, заявляя, что у нее достаточно сотрудников с годами наработанном опытом работы. Тот факт, что производят замену главы отдела дизайна, вероятнее всего говорит об определенных изменениях на рынке цифровых технологий. Возможно Apple разработает долгожданную гарнитуру смешанной реальности, о которой так много писали в прессы в последние годы, а может и электромобиль.

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За время работы в Apple на должности главного дизайнера под руководством Хэнки были выпущены несколько громких новинок, включая MacBook и iMac с процессором M1 и последние серии айфонов 12,13,14. Не обошлось и без скандалов, поскольку именно под чутким руководством Эванс Хэнки компания отказалась от клавиатуры с механизмом «бабочка» на ноутбуках.

До того момента как Эванс Хэнки была принята на должность руководителя дизайна Apple, эту должность занимал Джонни Айва. Во время его работы были разработаны всем известные iMac, iPod и iPhone. 

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Инсайдеры предполагают, что на данный момент можно назвать двух кандидатов, претендующих на вакантное место Эванс Хэнки. Это Ричард Ховард (Richard Howard) – работал в Apple 2015-2017гг. Не исключено возвращение в компанию Гэри Батчера (Gary Butcher). К слову, Батчер на данный момент является вице-президентом Airbnb по дизайну.

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#смартфоны #apple
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