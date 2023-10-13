Слияние компаний наконец-то окончено, а игроков ждёт большое пополнение подписки Xbox Game Pass

Наконец завершилась многомесячная история покупки Activision Blizzard. Сумма сделки составила 68,7 миллиардов долларов. На днях Еврокомиссия отказалась от очередной проверки сделки, и вот, 13 октября 2023 года слияние наконец состоялось. О намерении приобрести Activision Blizzard Microsoft объявил еще 18 января 2022 года.

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Для геймеров экосистемы Xbox случившееся означает пополнение подписки Game Pass такими франшизами, как Call of Duty, Diablo и не только. Хоть новинки в лице Call of Duty MW3 и Diablo 4, судя по всему, появятся в подписке только в 2024 году, более старые тайтлы возможно попадут в подписку раньше.

В специальном обращении Фил Спенсер заявил, что начата работа по добавлению игр в Game Pass: "Как мы и обещали, мы продолжим делать игры более доступными. Уже сейчас мы готовим возможность для «облачных» провайдеров и геймеров стримить игры Activision Blizzard в Европейской экономической зоне. Сегодня мы начинаем работу по добавлению игр из франшиз Activision, Blizzard и King в Game Pass и на другие платформы. Мы поделимся подробностями в ближайшие месяцы. Мы знаем, что вы воодушевлены — наша команда разделяет это чувство."

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Фил Спенсер также говорил, что рад игрокам с любых платформ, включая PlayStation.