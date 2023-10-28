В четверг, 26 октября, украинская армия совершила серию атак с помощью БПЛА по Курской АЭС. Разбираемся что там произошло.

26 октября стало известно об серийной атаке украинских БПЛА на Курскую АЭС. Спустя некоторое время МинОбороны сообщило о трех дронах, начиненных взрывчаткой, которые ,с разницей в час-два, атаковали станцию.

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Первый беспилотник, примерно в восемь часов по Московскому времени, был обнаружен в районе контрольно-пропускного пункта АЭС. Дрон был начинен взрывчаткой, которая , к счастью , не сдетонировала, и была обезврежена. Второй дрон, спустя час, был обнаружен и перехвачен системами ПВО, Беспилотник упал в районе местного кинологического городка. Место падения дрона было оцеплено.

Третий дрон попал в здание склада с ядерными отходами, повредив фасад здания.

При атаке никто не пострадал, существенных повреждений станция не получила, работа прервана не была.

Станция находится более чем в ста километрах от русско-украинских границы. Характер атаки, модели БПЛА и цель удара-все это указывает на то , что атака производилась именно силами Украинской армии, или же ВСУ. Данная атака была не первой. Еще в июле реактивный беспилотник пытался атаковать станцию, однако он упал на жилой дом в Курчатове, так и не долетев до цели.

Строительство самой АЭС началось в 1971 году. Рядом с ней с нуля был воздвигнут город Курчатов, который на данный момент населяют более сорока тысяч человек. Через некоторое время было принято решение о начале строительства пятого энергоблока, однако проект был заморожен из-за аварии на печально известной Чернобыльской АЭС. Тем не менее, пятый энергоблок был построен, правда уже в середине нулевых.

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Огромная станция, одна из крупнейших в России, недавно подверглась террористической атаке со стороны Украины. Под угрозу были подставлены жители огромного количества городов, причем не только России, но и Украины, например Сум и Харькова. Помимо Министерства обороны, о произошедшем также высказалась глава МИД РФ Мария Захарова.