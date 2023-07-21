Он участвует в создании ИИ-модели Gemini

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, соучредитель Google и Alphabet Сергей Брин вернулся к работе в компании – совместно с коллегами он занимается созданием ИИ-системы Gemini. По информации инсайдеров, Брин проводит в штаб-квартире Google от трех до четырех дней в неделю и активно участвует в совещаниях и обсуждениях. Возможно, это отражает интерес специалиста к отрасли искусственного интеллекта и нейросетей.

реклама

Согласно планам Google, проект Gemini – альтернатива GPT-4 от компании OpenAI. Это универсальная платформа на основе нейросетей, способная коммуницировать с пользователем, быстро и эффективно отвечая на его запросы, а также выполняя указания. Как считают эксперты, у Google, с учетом ее ресурсов, в перспективе есть реальные шансы вернуться к роли лидера рынка ИИ-проектов на основе нейросетей, хотя в данном случае у корпорации имеются сильные конкуренты – собственные сервисы, похожие на ChatGPT, разрабатывают многие крупные технологические компании. На IT-рынке наблюдается настоящий бум ИИ и нейросетей, и интерес к данной тематике вряд ли угаснет в ближайшее время.