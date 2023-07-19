Несмотря на то, что криптоотрасль сейчас не на взлете

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные исследователей AltIndex, за неполные полгода на рынке появилось более 1000 новых криптовалют, общее же число наименований различных коинов составило 9708. Это не рекорд – когда криптовалютная отрасль находилась на пике популярности, криптовалют насчитывалось более 10400. В дальнейшем, на фоне криптозимы, их число снизилось до 8800, но потом снова начало расти.

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Выход на биржи новых криптовалют вызывает у аналитиков и экспертов надежду на постепенное восстановление рынка, несмотря на то, что этому могут помешать некоторые тревожные новости, связанные, например, с повышенным интересом американских регуляторов к деятельности крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Также в AltIndex отмечают, что большая часть рынка по-прежнему сконцентрирована вокруг топ-5 криптовалют – на их долю приходится более 80% от общей стоимости всех в мире коинов. На первом месте – разумеется, самая известная в мире криптовалюта, Bitcoin. На втором – Ethereum. Также в пятерку входят Tether, XRP и BNB.