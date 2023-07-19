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Мошенники стали использовать поддельные банковские карты для хищения средств в Telegram
Преступные схемы постоянно модифицируются злоумышленниками

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Специалисты по информационной безопасности банка ВТБ сообщили о новой мошеннической схеме в мессенджере Telegram, которая, как это часто бывает, является модификацией одной из старых. На первом этапе злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере (как правило, при помощи фишинга), а в дальнейшем – выпрашивают у контактов жертвы денежные средства, используя при этом поддельную, сгенерированную при помощи нейросетей банковскую карту.

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Чаще всего на первом этапе мошенники просят жертв, аккаунты которых планируют взломать, проголосовать в каком-либо конкурсе или поучаствовать в розыгрыше. Пройдя по фишинговой ссылке, пользователи попадают на сайт, введенные на котором якобы для авторизации данные попадают к преступникам. После этого злоумышленники рассылают родственникам и друзьям гражданина сообщения о якобы случившейся форс-мажорной ситуации и просят перевести денег, присылая при этом фейковую фотографию банковской карты. Номер карты является настоящим – отличие заключается в том, какой банк ее выпустил. Такая схема позволяет преступникам выиграть время – пострадавшие обращаются в банк, якобы выпустивший сгенерированную карту, а не в тот, который выпускал настоящую. 

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#telegram #информационная безопасность #мошенники #банковские карты
Источник: ixbt.com
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