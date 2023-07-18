Пользователей, впрочем, такой ответ не устроил

Как сообщили журналистам издания «Известия» в пресс-службе маркетплейса Wildberries, заказы в корзине не могут быть оформлены автоматически – для этого требуется подтверждение человека. Ранее в сети появлялись жалобы о том, что хранящиеся в корзине товары автоматически заказываются и оплачиваются, если потребитель привязал в профиле Wildberries свою банковскую карту.

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По мнению представителей маркетплейса, 99% «несанкционированных» покупок случаются из-за передачи данных учетной записи третьим лицам, или, например, из-за действий детей, играющих на смартфоне и случайно подтверждающих заказ. Также в пресс-службе порекомендовали клиентам не хранить интересующие товары в корзине, а добавлять их в избранное, и соблюдать меры сетевой безопасности.

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Многих пользователей объяснение Wildberries не устроило: маркетплейс имеет довольно скандальную репутацию. Так, сначала журналисты издания Baza выяснили, что работников некоторых складов компании заставляют на выходе раздеваться до трусов, чтобы те не вынесли на себе товары. В дальнейшем высокопоставленный чиновник из Минпромторга заявил, что маркетплейс становится каналом сбыта контрафакта. А еще позже на Wildberries был введен не возвращаемый ни при каких условиях сбор для продавцов – якобы для защиты от мошенников. Также можно вспомнить недавний скандал с забастовкой владельцев точек выдачи, которых компания штрафовала на крупные суммы.