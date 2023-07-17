Число подделок в сфере цифровой техники и электроники измеряется десятками процентов

Как сообщает издание «Коммерсант», на маркетплейсах продолжает расти число контрафактной продукции, причем во многих случаях речь идет о дорогостоящей цифровой и бытовой технике. По информации журналистов, процент подделок с июля 2022 года по июль 2023 увеличился практически вдвое – часто злоумышленники продают контрафакт под видом техники покинувших страну брендов, таких, как Apple.

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Исследованием занималось агентство IQ Technology, а изучались товары, представленные на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress. В сегментах ноутбуков, цифровой техники, смартфонов и мелкой бытовой техники число контрафакта исчисляется десятками процентов. Большая часть подделок, по словам эксперта, производится в Китае, Индии и Пакистане. Отличить ее на первый взгляд не всегда возможно – коробка может быть очень похожей на оригинал, как и дизайн самого устройства. При этом внутреннее исполнение и софт уже, как правило, отличаются сильно.

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Маркетплейсы поспешили выступить с опровержением тезисов IQ Technology – по мнению представителей Ozon и Wildberries, оценки агентства сильно завышены, и если на площадках встречается контрафакт, то не так часто, а для его выявления используются эффективные механизмы. Впрочем, многие эксперты и потребители с этим не согласны. Работу нечестным продавцам упрощает отсутствие контроля со стороны компаний-правообладателей, ушедших из России и уже не отслеживающих, продается ли в стране поддельная продукция, выдаваемая мошенниками за выпускаемую ими оригинальную.