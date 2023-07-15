Сайт, на котором они продавались, на время упал

Как сообщает портал ITHome, первую партию электрических квадроциклов для детей и подростков Tesla Cyberquad, поступившую в продажу в Китае, раскупили практически мгновенно, а интернет-ресурс, на котором они продавались, какое-то время был недоступен из-за наплыва желающих купить новинку или интересующихся ее подробными техническими характеристиками. Продавался квадроцикл примерно за 1700 американских долларов.

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Известно, что рассматриваемая модель рассчитана на возраст 8-12 лет и вес до 50 кг. Кстати, вариант для рынка Китая отличается от того, что будет предлагаться в США – максимальная скорость ограничена 8 км/ч против 16 км/ч, а запас хода без необходимости пополнения запаса энергии батарей – 13 км против 24 км. По информации посвященного автомобилям и другим транспортным средствам издания «За Рулем», в дальнейшем Cyberquad может появиться и в России, если его ввезут в страну в рамках разрешенного параллельного импорта. Ожидаемая стоимость квадроцикла в рублях при текущем его курсе – от 230 до 270 тысяч. При поездках на нем следует использовать защитный шлем.