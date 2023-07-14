Пользователи смогут обсуждать друг с другом публикации

Как сообщила команда «Яндекса», в генерирующем по запросам пользователей изображения сервисе на основе нейросетей «Шедеврум» появились комментарии – теперь созданные картинки можно будет обсуждать. Помимо этого, проект стал доступен в веб-версии, хотя в настоящий момент только в режиме просмотра. Функциональность системы комментариев схожа с той, что предоставляют популярные социальные сети – сообщения можно лайкать, авторы же работ могут модерировать комментарии, оставляемые под их постами. Доступна и возможность пожаловаться на нарушающий законодательство РФ или правила сервиса контент – жалобу рассмотрят модераторы.

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Бета-версия «Шедеврума» была представлена еще весной – с тех пор доступное для Android и iOS приложение скачали более 5 миллионов раз. Как и многие другие технологические компании, «Яндекс» работает над различными проектами, связанными с нейросетями и искуственным интеллектом, поскольку соответствующие сферы сейчас демонстрируют стремительное развитие. В дальнейшем возможности «Шедеврума» будут расширяться – как в плане генерации изображений, так и не только.