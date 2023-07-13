Но желающим использовать ее с территории России придется задействовать VPN

Компания Adobe, известная большинству интернет-пользователей благодаря различному программному обеспечению, предназначенному для творчества, обновила свой сервис генерации изображений при помощи нейросети под названием Firefly – теперь он может создавать те или иные картинки по текстовому описанию более, чем на 100 разных языках, в том числе, и на русском. Стоит отметить, что проект по-прежнему находится на стадии бета-тестирования.

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Желающим использовать Adobe Firefly с территории России придется задействовать VPN или иные методы изменения своего IP-адреса: по-умолчанию сервис в регионе недоступен, вероятно, из-за санкций. Придется лишь пройти короткую регистрацию. Как сообщают представители Adobe, Firefly уже стал одним из самых успешных проектов в истории компании – с марта им воспользовались миллионы пользователей, сгенерировав более миллиарда изображений. Широкое распространение и быстрое развитие генерирующих изображения по запросу нейросетей вызывает серьезное беспокойство у многих художников, опасающихся потерять изрядную часть своих заказчиков. Также эксперты говорят о возможности создания при помощи подобных сервисов незаконного или фейкового контента.