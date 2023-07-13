К сожалению, только малых ядер, но не больших

Согласно информации инсайдеров, новенькие процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат не только более высокие частоты, чем решения 13-й серии, но и большее количество ядер – к сожалению, только малых энергоэффективных, но не крупных производительных. Так, если верить слухам, Core i7-14700K/KF будет содержать 8 больших и 12 малых ядер против 8/8 у своего предшественника. Первые тесты в Cinebench R23 и CPU-Z показывают, что в однопоточном режиме модель опережает Core i7-13700K/KF на 4-5%, а в многопоточном – на 16-19%. И это только предварительные результаты – итоговые могут оказаться выше.

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Core i5-14600K/KF может получить 8 больших и малых ядер как Core i7-13700K/KF. Поднимет ли Intel его стоимость по сравнению с Core i5-13600K/KF – пока неизвестно, но вероятность этого достаточно высока. Наиболее внушительным, если говорить о процентах, можно считать прирост больших ядер в случае CPU Core i3-14100 и Core i3-14300 – они якобы будут иметь по 6 таковых. В прошлых поколениях у Core i3 было только по 4 больших ядра, пусть и с поддержкой многопоточности. Напоследок следует подчеркнуть, что относиться к сведениям от инсайдеров следует с известной долей осторожности – не все из них в дальнейшем находят свое подтверждение.