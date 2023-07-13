Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат больше ядер, чем CPU предыдущей серии
К сожалению, только малых ядер, но не больших

реклама

Согласно информации инсайдеров, новенькие процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат не только более высокие частоты, чем решения 13-й серии, но и большее количество ядер – к сожалению, только малых энергоэффективных, но не крупных производительных. Так, если верить слухам, Core i7-14700K/KF будет содержать 8 больших и 12 малых ядер против 8/8 у своего предшественника. Первые тесты в Cinebench R23 и CPU-Z показывают, что в однопоточном режиме модель опережает Core i7-13700K/KF на 4-5%, а в многопоточном – на 16-19%. И это только предварительные результаты – итоговые могут оказаться выше.

реклама

Core i5-14600K/KF может получить 8 больших и малых ядер как Core i7-13700K/KF. Поднимет ли Intel его стоимость по сравнению с Core i5-13600K/KF – пока неизвестно, но вероятность этого достаточно высока. Наиболее внушительным, если говорить о процентах, можно считать прирост больших ядер в случае CPU Core i3-14100 и Core i3-14300 – они якобы будут иметь по 6 таковых. В прошлых поколениях у Core i3 было только по 4 больших ядра, пусть и с поддержкой многопоточности. Напоследок следует подчеркнуть, что относиться к сведениям от инсайдеров следует с известной долей осторожности – не все из них в дальнейшем находят свое подтверждение.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #raptor lake refresh
Источник: ixbt.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Возможные спецификации настольных процессоров Core 14-го поколения — больше ядер и до 6.2 ГГц
Intel сворачивает производство микрокомпьютеров NUC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
10
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
13
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
12
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
+
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
1
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
+
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
Западные эксперты почему-то уверены, что СВО усилит позиции Китая на рынке вооружений
2
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
Первый электромобиль Xiaomi с запасом хода 800 км будет стоить примерно 20 000 долларов США
4
Конор Галлахер сравнил освещение СВО западными СМИ с нацистcкой пропагандой времен Второй Мировой
4
ВС РФ продолжают наносить большой ущерб ВСУ в рамках отражения наступления
2
Медведев допустил возможность ликвидации нынешней украинской власти
3
Защищённый смартфон OUKITEL WP19 с батареей 21000 мАч продаётся со скидкой
+
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
+
Стоимость Nothing Phone (2) составит от 599 долларов
1
Испания удвоила импорт российского газа в мае
+
Производитель бронетехники Rheinmetall анонсировал открытие завода на Украины уже через 3 месяца
15

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
31
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
57
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
8
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
6
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
37
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
54
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
12
Простой способ скачать любое видео на youtube
19
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
15
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
18

Сейчас обсуждают

Татьяна Московская
06:19
Мне непонятно только что он является поставщиком продуктов на миллионы в разные ведомства России, на каком основании? Кому война, а кому нажива! Не могу ему простить как он видео под 9 мая погибших бо...
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
Ален Делон
06:12
Идиото кусок
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
Sabotender
06:07
А где то есть 5g ? может в нескольких точках города и в нескольких городах... У меня телефон на g95 ещё, брал давно. По связи особых проблем не видел. По интернету тоже все ок. Дома по мобильному инте...
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
NullRise
05:57
Ты говоришь не думая, и не думаешь, что говоришь. Потому являешься ярким представителем человека с не развитым интеллектом. )
Полковник Макгрегор: из-за агрессивных шагов Байдена у России теперь огромная мощная армия
Владимир Ерзакович
05:53
Все стало на свое место,надо воевать с укропами,а потом наводить порядок в стране.
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
Victor Konovalov
05:52
Я очень умный. Я говорю - что думаю и думаю - что говорю, а путен несёт бессмысленную ахинею, а вы дебилы разинув рот его слушаете и делаете вид, что что-то понимаете.
Полковник Макгрегор: из-за агрессивных шагов Байдена у России теперь огромная мощная армия
NullRise
05:43
Путин точно не дебил, Байден просто старый, ему на покой пора, но вот ты - однозначно! )
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
хахахер
05:41
зеля думал раз у него компромат есть на англосаксов,то они тут повязаны,а им просто похеру на эту украину,они на китай думают как.Зеля не правильно акценты тут расставил просто
Минобороны Великобритании: Украинцы с 2022 года только просили оружие и не благодарили за это
Johan_888
05:35
"Ан-2 плохо обнаруживается противостоящими РЛС" вот это поворот, стелс технологии СССР?
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
Андрей Важенин
05:28
Нам на Украину на🤣
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем