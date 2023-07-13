В нем применяется ряд технологических решений, предотвращающих неполное подключение к разъему

Как сообщают пользователи популярного ресурса Reddit, а также обозреватели компьютерных комплектующих и цифровой техники, компания NVIDIA стала оснащать графические ускорители RTX 4000 Founders Edition обновленными разъемами питания с защитой от оплавления. Конструкция коннекторов 12V2х6 предотвращает неполное соединение – если вставить штекер не до конца, то видеокарта просто не заработает.

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Примечательно, что обновленный разъем встречался покупателям и в некоторых нереференсных версиях графических ускорителей Ada Lovelace. Он отличается значительно укороченными сигнальными контактами, предотвращающими поступления питания в случае неплотного контакта. Коннекторы 12V2х6 находили, например, в модификациях GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti от компании MSI. В настоящий момент неизвестно, действительно ли новый разъем обеспечивает стопроцентную защиту от возможности оплавления контактов – информации о подобных инцидентах еще не поступало, но с другой стороны, и видеокарт с ним было пока продано сравнительно мало. Впрочем, специалисты по компьютерным комплектующим и цифровой технике полагают, что подобная «защита от дурака» в большинстве случаев действительно будет работать.