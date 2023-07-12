Законопроект был принят во втором и третьем чтениях в течение одного дня

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Как сообщает «РБК», Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект, обязывающий банки осуществлять проверку переводов физлиц и в течение одного месяца возмещать гражданам средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента – например, в результате мошеннических действий. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, банкам придется тщательнее проверять переводы, чтобы деньги не попадали к различного рода злоумышленникам, при это финансово-кредитные учреждения, пренебрегающие подобными проверками, будут обязаны возмещать гражданам похищенные средства.

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Упомянутый законопроект под номером № 197920-8 был внесен на рассмотрение еще осенью прошлого года. После подписания его президентом он вступит в силу спустя год – у банков будет время на адаптацию и приведение своих внутренних процессов в соответствие с требованиями обновленного законодательства. Как считают эксперты, подобные меры хоть и не защитят от мошенников на 100 процентов, позволят значительной части обманутых граждан рассчитывать на возмещение со стороны банков. При этом могут, по мнению специалистов, у закона быть и негативные последствия – например, ошибочные блокировки тех или иных переводов, из-за которых гражданин не сможет совершить желаемую покупку или транзакцию.