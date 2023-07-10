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По информации «ТАСС», российский мобильный оператор Tele2 планирует в течение одного месяца закрыть в России до 400 торговых точек – это около 15% от общего их количества. Как считает директор "Tele2 Ретейл" Денис Голещихин, такой шаг даст возможность увеличить эффективность работы оставшихся магазинов. Вероятно, речь идет также и о сокращении затрат – по словам Голещихина, текущее число точек превышает потребности клиентов, и количество розничных магазинов сокращают и другие операторы «большой четверки».
Господин Голещихин полагает, что оффлайн-точек на рынке в ближайшие годы станет на 40-50% меньше, чем до начала пандемии коронавируса. И действительно, за время, пока свирепствовал COVID-19, многие потребители привыкли покупать онлайн. Также директор отметил, что ранее операторам мобильной связи требовались крупные розничные сети для увеличения своей клиентской базы, сейчас же это стало менее актуально, поскольку количество посетителей салонов в разы снизилось. Соответственно, точки розничной торговли пусть по-прежнему и требуются абонентам, но в гораздо меньшем количестве.