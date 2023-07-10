Речь идет об языковой модели Med-PaLM 2

реклама

Как пишет The Verge, корпорация Google приступила к очередной фазе тестирования своего медицинского чат-бота на основе нейросетей, базирующегося на языковой модели Med-Palm 2. Он уже применяется в больнице Mayo Clinic, хотя, конечно, под строгим контролем врачей и технических специалистов. Языковая модель Palm используется и для чат-бота Google Bard. Как несложно понять, исходя из названия, Med-Palm 2 является его особой версией, специализирующейся на врачебной тематике.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По мнению команды Google, в будущем применение автоматизированных сервисов на основе нейросетей будет полезно в странах с ограниченным доступом к медицине, хотя в настоящий момент подобные модели далеки от идеала и страдают от множества проблем, присущих основанным на нейросетях проектам. Med-Palm 2 может допускать неточности и ошибки, и даже выдавать информацию, которая способна нанести вред здоровью. Разумеется, на текущем этапе чат-бот не может заменить докторов, поэтому его тестирование и использование тщательно контролируется, чтобы не навредить пациентам. Как прогнозируют некоторые эксперты и футурологи, возможно, в некоторых сферах чат-боты на основе нейросетей смогут заменить сотрудников-людей уже через несколько лет – по крайней мере, если сохранятся текущие стремительные темпы их развития. При этом одной из главных проблем нейросетей в настоящий момент является фактчекинг – они не способны отличить правду от вымысла. Впрочем, на это способны и не все люди, что показывают многочисленные примеры успешной пропаганды.