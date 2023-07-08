реклама
Когда оперативная память стандарта DDR5 только начала появляться на рынке, многие производители сообщали, что в течение нескольких лет смогут предложить геймерам модули DDR5-8400. И действительно – такие планки и комплекты ОЗУ уже анонсированы, и их скоро можно будет приобрести в том числе и в России. Сейчас же профессионалам из различных сфер деятельности, связанных с информационными технологиями, энтузиастам и любителям компьютерных игр доступны модули DDR5-8000. Приобрести их можно в магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории РФ.
Всего в «Регарде» доступно три варианта на выбор – Patriot Viper Xtreme 5 RGB, Team T-Force Delta RGB в черном цветовом исполнении и Team T-Force Delta RGB в белом. Шестнадцатигигабайтные модули продаются комплектами из двух штук. По соотношению цены и характеристик планки и наборы DDR5-8000, впрочем, нельзя назвать оптимальным выбором для продвинутых конфигураций ПК. Гораздо интереснее смотрятся 32-гигабайтный комплект DDR5-7200 Patriot Viper Venom и 48-гигабайтный Team T-Force Delta RGB. Для поддержки последнего на многих материнских платах придется обновить прошивку BIOS.