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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Оперативная память DDR5-8000 появилась в магазинах РФ
По довольно высокой, но все-таки не заоблачной цене
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-37 000р на iPhone 14 Pro Max
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Когда оперативная память стандарта DDR5 только начала появляться на рынке, многие производители сообщали, что в течение нескольких лет смогут предложить геймерам модули DDR5-8400. И действительно – такие планки и комплекты ОЗУ уже анонсированы, и их скоро можно будет приобрести в том числе и в России. Сейчас же профессионалам из различных сфер деятельности, связанных с информационными технологиями, энтузиастам и любителям компьютерных игр доступны модули DDR5-8000. Приобрести их можно в магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории РФ.

Всего в «Регарде» доступно три варианта на выбор – Patriot Viper Xtreme 5 RGB, Team T-Force Delta RGB в черном цветовом исполнении и Team T-Force Delta RGB в белом. Шестнадцатигигабайтные модули продаются комплектами из двух штук. По соотношению цены и характеристик планки и наборы DDR5-8000, впрочем, нельзя назвать оптимальным выбором для продвинутых конфигураций ПК. Гораздо интереснее смотрятся 32-гигабайтный комплект DDR5-7200 Patriot Viper Venom и 48-гигабайтный Team T-Force Delta RGB. Для поддержки последнего на многих материнских платах придется обновить прошивку BIOS.

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в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
43" TV Philips дешевле 20 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
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65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
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-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Купить оперативную память в «Регарде»

За пост начислено вознаграждение
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#ddr5 #оперативная память #озу #зероновости
Источник: regard.ru
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Marc Crass
11:36
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Dimkovski
11:33
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Marc Crass
11:32
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Marc Crass
11:29
Судя по бенчу, реальная производительность до сих пор ещё в интерфейс САТА3 не упёрлась.
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ЮРА ОНИЩЕНКО
11:27
Как бесятся воинствующие хохлы, они готовы на своих диванах резать москалей. Ничего, скоро всеобщая мобилизация и вас тоже призовут
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хахахер
11:27
а почему именно из градов,может,потому что,они уже отупорылили и только советскую технику на русском языке,в соостоянии освоить
ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область из Градов
Сергей Шабалков
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Ну-ну. Мультики не смотрел про Авангард, Калибр, Циркон... То-то же
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