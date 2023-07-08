По довольно высокой, но все-таки не заоблачной цене

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Когда оперативная память стандарта DDR5 только начала появляться на рынке, многие производители сообщали, что в течение нескольких лет смогут предложить геймерам модули DDR5-8400. И действительно – такие планки и комплекты ОЗУ уже анонсированы, и их скоро можно будет приобрести в том числе и в России. Сейчас же профессионалам из различных сфер деятельности, связанных с информационными технологиями, энтузиастам и любителям компьютерных игр доступны модули DDR5-8000. Приобрести их можно в магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории РФ.

Всего в «Регарде» доступно три варианта на выбор – Patriot Viper Xtreme 5 RGB, Team T-Force Delta RGB в черном цветовом исполнении и Team T-Force Delta RGB в белом. Шестнадцатигигабайтные модули продаются комплектами из двух штук. По соотношению цены и характеристик планки и наборы DDR5-8000, впрочем, нельзя назвать оптимальным выбором для продвинутых конфигураций ПК. Гораздо интереснее смотрятся 32-гигабайтный комплект DDR5-7200 Patriot Viper Venom и 48-гигабайтный Team T-Force Delta RGB. Для поддержки последнего на многих материнских платах придется обновить прошивку BIOS.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Купить оперативную память в «Регарде»