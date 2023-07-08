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Компания ADATA провела повторный анонс своего PCI-Express 5.0 твердотельного накопителя Legend 970 – новинка готова к выходу на рынок, и появится в том числе и в российских магазинах. Ориентировочно этого можно ожидать в начале-середине августа. Стоить SSD будет достаточно дорого – если курс рубля останется таким же, как сейчас, то за терабайтную версию придется отдать не менее 20 тысяч рублей, а за двухтерабайтную – 34-35 тысяч.
Известно, что модель базируется на контроллере Phison PS5026-E26 и 3D TLC NAND флеш-памяти. Скорости последовательного чтения и записи могут достигать значения в 10 ГБ/с, что же касается случайных операций – производитель рапортует о 1.4 миллионах IOPS. Также ADATA предоставляет на накопитель пятилетнюю гарантию при условии того, что не будет превышен порог перезаписи в 1400 терабайт. Из интересных особенностей решения можно отметить наличие SLC-кэша и систему активного охлаждения – как показывают тесты, тонкого радиатора скоростным PCI-E 5.0 SSD недостаточно, и при длительных операциях требуется дополнительный обдув. Чаще всего производители используют для этого миниатюрные вентиляторы, надежность которых в долгосрочной перспективе вызывает у многих экспертов обоснованные сомнения.