Оставить такой отзыв можно гораздо быстрее, чем текстовый

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Как пишут российские СМИ, банк ВТБ реализовал возможность оставления голосовых отзывов о приложении «ВТБ Онлайн» – по мнению команды банка, такой формат позволит клиентам сэкономить время. Также в компании рассчитывают увеличить количество отзывов, и, соответственно, получить больше обратной связи от потребителей, что позволит улучшить качество услуг. Сообщается, что речь будет автоматически преобразовываться в текст, который в дальнейшем поступит в специальный центр для обработки уже специалистами-людьми. Программное обеспечение на основе нейросетей позволит анализировать не только само содержание отзыва, но и интонации речи клиента. При этом желающие оставить отзыв в текстовом формате по-прежнему смогут это сделать.

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Отечественные банки постоянно экспериментируют с новыми сервисами, форматами и услугами, и ВТБ здесь – не исключение. Согласно подсчетам, оставление голосового отзыва занимает в среднем в 3 раза меньше времени, чем текстового. Также подобный вариант может быть удобен для клиентов пожилого и старческого возраста, многие из которых не столь подкованы в обращении со смартфоном, как молодежь.