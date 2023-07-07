реклама
Как считают специалисты аналитической компании TrendForce, в третьем квартале 2023 года на рынке чипов флеш-памяти NAND сохранится превышение предложения над спросом, что приведет к дальнейшему удешевлению твердотельных накопителей, пусть и не столь стремительному, как ранее – эксперты ожидают снижения цен всего на 3-8%. Примечательно, что серверные SSD, по мнению команды TrendForce, подешевеют не так сильно, как потребительские. Подорожают с высокой вероятностью только кремниевые пластины, но лишь примерно на 5%.
В свою очередь, российским потребителям на удешевление твердотельных накопителей, к сожалению, надеяться не стоит – фактор серьезного ослабления национальной валюты значительно перевешивает все остальные. На момент написания данной новости доллар торгуется примерно за 91-92 рубля, а перспектив для усиления «деревянного» экономисты и финансовые аналитики пока не видят. Глава же Центробанка Эльвира Набиуллина и вовсе заявила, что «плавающий курс – это благо», ничего при этом не сказав о том, что когда слабеет рубль – падает реальная покупательная способность населения.