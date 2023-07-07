На рынке сохраняется избыток чипов флеш-памяти

реклама

Как считают специалисты аналитической компании TrendForce, в третьем квартале 2023 года на рынке чипов флеш-памяти NAND сохранится превышение предложения над спросом, что приведет к дальнейшему удешевлению твердотельных накопителей, пусть и не столь стремительному, как ранее – эксперты ожидают снижения цен всего на 3-8%. Примечательно, что серверные SSD, по мнению команды TrendForce, подешевеют не так сильно, как потребительские. Подорожают с высокой вероятностью только кремниевые пластины, но лишь примерно на 5%.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В свою очередь, российским потребителям на удешевление твердотельных накопителей, к сожалению, надеяться не стоит – фактор серьезного ослабления национальной валюты значительно перевешивает все остальные. На момент написания данной новости доллар торгуется примерно за 91-92 рубля, а перспектив для усиления «деревянного» экономисты и финансовые аналитики пока не видят. Глава же Центробанка Эльвира Набиуллина и вовсе заявила, что «плавающий курс – это благо», ничего при этом не сказав о том, что когда слабеет рубль – падает реальная покупательная способность населения.