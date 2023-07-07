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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России дорожает цифровая и бытовая техника – виной тому падающий курс рубля
При этом в Центробанке, судя по всему, не планируют принимать какие-либо меры
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Как сообщает издание «Коммерсант», в России наблюдается ощутимое подорожание цифровой и бытовой техники, электроники, различного рода запчастей и комплектующих, автомобилей и большинства импортных товаров в целом. Основная причина тому – ослабление курса национальной валюты. На момент написания данной новости за один доллар дают около 92 рублей, а экономисты и финансовые аналитики не видят хоть сколько-нибудь значимых предпосылок, свидетельствующих о скором укреплении «деревянного». Судя по всему, в Центробанке не планируют принимать никаких мер, которые позволили бы остановить падение рубля – глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вовсе заявила, что «плавающий курс – это благо». Интересы простых граждан, чья покупательная способность падает вслед за курсом российской национальной валюты, видимо, при этом не слишком учитываются.

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По информации журналистов, поставщики уже начали повышать отпускные цены для ритейлеров – они выросли в среднем на 10-15%. При этом непосредственно розничные магазины, вероятно, добавят к этим 10-15% свою наценку для страховки от возможных рисков – например, дальнейшего продолжения ослабления рубля, а также появления новых проблем с логистическими цепочками. При этом большинство поставок в Россию импортной техники по-прежнему оплачивается в долларах или евро. Как считают эксперты и участники рынка, цифровые гаджеты подорожают быстрее, чем бытовая техника – по последней у поставщиков пока имеются запасы.

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#россия #экономика #цены #рубль #доллар
Источник: kommersant.ru
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