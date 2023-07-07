реклама
Как сообщает издание «Коммерсант», в России наблюдается ощутимое подорожание цифровой и бытовой техники, электроники, различного рода запчастей и комплектующих, автомобилей и большинства импортных товаров в целом. Основная причина тому – ослабление курса национальной валюты. На момент написания данной новости за один доллар дают около 92 рублей, а экономисты и финансовые аналитики не видят хоть сколько-нибудь значимых предпосылок, свидетельствующих о скором укреплении «деревянного». Судя по всему, в Центробанке не планируют принимать никаких мер, которые позволили бы остановить падение рубля – глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вовсе заявила, что «плавающий курс – это благо». Интересы простых граждан, чья покупательная способность падает вслед за курсом российской национальной валюты, видимо, при этом не слишком учитываются.
По информации журналистов, поставщики уже начали повышать отпускные цены для ритейлеров – они выросли в среднем на 10-15%. При этом непосредственно розничные магазины, вероятно, добавят к этим 10-15% свою наценку для страховки от возможных рисков – например, дальнейшего продолжения ослабления рубля, а также появления новых проблем с логистическими цепочками. При этом большинство поставок в Россию импортной техники по-прежнему оплачивается в долларах или евро. Как считают эксперты и участники рынка, цифровые гаджеты подорожают быстрее, чем бытовая техника – по последней у поставщиков пока имеются запасы.